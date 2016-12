Trama del film Quel bravo ragazzo

Cosa succede se un potentissimo boss mafioso sta per morire e vuole lasciare il comando della sua spietatissima cosca a un figlio che non ha mai riconosciuto? Ma, soprattutto, cosa succede se quel figlio Ŕ un innocuo, ingenuo e goffo ragazzotto di 35 anni che fa il chierichetto e che Ŕ vissuto in un orfanotrofio di un paesino del Sud Italia?

