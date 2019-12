Trama del film Qualcosa di meraviglioso

Costretto ad abbandonare il natio Bangladesh, Fahim a otto anni Ŕ giÓ un prodigio degli scacchi quando arriva a Parigi con il padre. PoichÚ viene rifiutato loro asilo, vivono come immigrati clandestini e piombano in una spirale di vagabondaggio e disperazione. Con un colpo di fortuna, per˛, Fahim viene presentato a uno dei pi¨ importanti coach di scacchi di Francia, Sylvain, che lo trasformerÓ in un campione.

