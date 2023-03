Trama del film Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo

Marta (Natasa Stork) č una giovane neurochirurga di fama internazionale che ha dedicato tutto la sua vita alla professione senza concedersi altre distrazioni. Un giorno, Marta si innamora follemente al punto di mollare tutto per amore. Dopo aver conisciuto un uomo ungherese in New Jersey durante una conferenza medica, lei non ha dubbi ed č disposta a seguirlo a Budapest dove lui la aspetta. Una volta arrivata in Ungheria, l’uomo non si presenta all’appuntamento e quando lei lo incontra per strada, lui la allontana dicendo di non averla mai vista prima. Dopo un iniziale shock molto forte, Marta combattuta tra il pensare che lui stia mentendo e la possibilitŕ di essersi immaginata tutto, inizia un lungo percorso di indagine per scoprire la veritŕ. Questa indagine comprenderŕ anche un percorso di psicanalisi che la metterŕ di fronte alle sue ossessioni forse derivate da un passato di grande chiusura e rigiditŕ nei confronti degli altri.

