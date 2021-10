Trama del film Polvere (2020)

Il film racconta la storia di un uomo e una donna, che si incontrano, si piacciono e finiscono con lo stringere una relazione. Lei ignora che quel legame amoroso si trasformerÓ in un vero e proprio incubo. Giorno dopo giorno, infatti, la donna viene sottoposta a violenza psicologica. Le mura della casa sembrano restringersi su di lei, mentre al loro interno si consuma un rapporto malato, di cui lei non riesce a liberarsi. Le violenze si accumulano col passare del tempo, ma vengono nascoste come la polvere sotto i tappeti...

