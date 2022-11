Trama del film Poker face

Jake, un miliardario imprenditore nel settore hi-tech, riunisce i suoi amici di infanzia nella sua residenza a Miami per una partita a poker ad alto rischio. Questi amici hanno un rapporto di amore-odio nei confronti dell'organizzatore che, in realtÓ, ha ideato un elaborato progetto per ottenere giustizia su tutti loro. Jake si ritrova per˛ a riconsiderare la sua strategia quando la sua casa a Miami viene invasa da pericolosi criminali.

