Trama del film Ploi

La storia di Ploi, un piccolo e vivace pulcino di piviere che desidera essere il nuovo capo dello stormo e il piviere piu' veloce di tutti. Grazie all'aiuto del PapÓ, il piccolo scopre presto come procurarsi da mangiare, e per imparare a volare frequenta ogni giorno la scuola. Un giorno il pulcino spicca il volo ma Shadow, il malvagio falco che da anni spaventa ed attacca i pulcini inesperti, lo cattura. Fortunatamente interviene subito il PapÓ, che mette in salvo il suo piccolo. Ploi, dopo l'accaduto Ŕ molto spaventato, non ha pi¨ stima in se stesso, non crede pi¨ nelle sue capacitÓ e ha paura di volare, decide cosý di non allontanarsi pi¨ dal nido per tutta l'estate. Ma ogni anno, durante l'inverno, gli uccelli migratori devono partire verso i paesi caldi, viaggiando per moltissimi chilometri. Arriva il giorno della partenza ma Ploi non trova ancora la forza per volare, un gatto lo cattura e se lo porta a casa. Ploi riesce a fuggire ma non in tempo per incontrare la sua famiglia, che non vedendolo pi¨, pensando al peggio, parte con il resto dello stormo. Da questo momento inizia per Ploi un viaggio avventuroso, che gli darÓ la possibilitÓ di diventare grande e di sconfiggere le sue paure. Rimasto solo infatti, con lĺaiuto dei suoi nuovi amici, il piccolo affronterÓ numerosi pericoli e troverÓ il coraggio per tornare a volare e diventare un piccolo e grande eroe.

Sei un blogger? Copia la scheda del film