Trama del film Piuma

E' la storia di Ferro e Cate, due ragazzi come tanti, ai giorni nostri. Una gravidanza inattesa e il mondo che inizia ad andare contromano: la famiglia (quella accogliente e "normale" del ribelle Ferro, quella sgangherata e fuori dagli schemi della pi¨ assennata Cate), la scuola (i fatidici esami di maturitÓ), gli amici (che sý, li capiscono, ma devono partire per il viaggio organizzato dopo gli esami), il lavoro (che non c'Ŕ). Tra tentennamenti e salti nel buio, prese di responsabilitÓ e bagni di incoscienza, i due protagonisti attraverseranno i nove mesi pi¨ emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non perdere la loro purezza e quello sguardo poetico che li rende cosý speciali.

