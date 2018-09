Trama del film Pearl (2018)

A 72 ore dalla finale del campionato internazionale di body building femminile, Lea Pearl deve competere per il prestigioso titolo di Miss Heaven a cui ha dedicato gli ultimi quattro anni della sua esistenza. Il suo mentore Al, un ex campione di body building, spera grazie a lei di ritornare ancora una volta sotto i riflettori. Ma non ha fatto i conti con il passato di Lea, che si ripresenta sotto forma dell'ex amato Ben e del figlioletto di sei anni.

