Trama del film Pallottole in liberta'

Il film Ŕ ambeintato in una cittadina della Costa Azzurra, dove la giovane detective Yvonne (AdŔle Haenel), da poco rimasta vedova, scopre che il suo defunto marito, l'eroe locale e capitano della polizia Santi, non era l'uomo coraggioso che lei credeva. A far vacillare l'idea virtuosa che aveva del consorte sarÓ la scoperta di un fatto alquanto increscioso: Santi, infatti, aveva mandato ingiustamente in prigione l'innocente Antoine (Pio Marma´) per otto anni, sfruttandolo come suo capro espiatorio. Decisa ad aiutare il giovane, nonchÚ affascinante, Antoine a uscire di prigione per tornare ad abbracciare la moglie, Yvonne sarÓ disposta a tutto, tranne dire la veritÓ. L'incontro tra i due, per˛, sarÓ fatale per le vite di entrambi.

