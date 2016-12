Trama del film Ouija 2: l'origine del male

Nella Los Angeles del 1965, una madre vedova e le sue due figlie introducono un nuovo trucco alle loro consuete frodi spiritiche per ravvivare l'attivitÓ di famiglia, finendo per attirare senza volerlo un autentico spirito maligno nella propria casa. Quando la figlia pi¨ giovane viene posseduta dall'implacabile entitÓ, questa piccola famiglia dovrÓ fare i conti con paure inimmaginabili per poterla salvare e rispedire il suo possessore nell'aldilÓ.

