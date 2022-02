Trama del film Open arms - la legge del mare

Autunno 2015. Due bagnini, Oscar e Gerard, si recano a Lesbo dopo essere rimasti sconvolti dalla fotografia di un bambino annegato nelle acque del Mediterraneo. Al loro arrivo, scoprono una realtÓ tremenda: migliaia di persone rischiano la vita tutti i giorni attraversando il mare su imbarcazioni di fortuna per sfuggire dai conflitti armati che interessano i loro Paesi. Nessuno, tuttavia, va in loro soccorso. Insieme a Esther, Nico e altri colleghi, decidono di apportare loro aiuto a chi ne ha bisogno. SarÓ per tutti l'inizio di un'odissea che cambierÓ per sempre le loro esistenze.

Sei un blogger? Copia la scheda del film