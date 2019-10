Trama del film One piece: stampede - il film

Durante l'Expo dei Pirati, una manifestazione "fatta dai pirati per i pirati", si riuniscono i pirati di tutti il mondo. Tra questi, vi sono di certo alcuni di quelli che vengono ritenuti tra i pi¨ pericolosi. La Ciurma di Cappello di Paglia non pu˛ fare a meno di unirsi a loro per mettersi sulle tracce di un tesoro a lungo perduto e appartenuto nient'altro che a Gol D. Roger.

