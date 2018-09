Trama del film Ombra

Shadow racconta la storia di un grande re, deciso a riconquistare la terra che gli Ŕ stata tolta. Un sovrano ambizioso, ma dai metodi misteriosi. Il suo grande generale Ŕ un visionario mosso dall'unico desiderio di vincere la battaglia finale, ma costretto a tessere i suoi piani in gran segreto. Le donne del palazzo sono figure tragiche, strette tra l'essere venerate come dee e trattate come pedine. E poi c'Ŕ l'uomo comune, attorno a cui si agitano inesorabili le forze della storia, sempre pronte ad inghiottirlo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film