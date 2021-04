Trama del film Non mi uccidere

Mirta ama Robin alla follia, lui le promette che sarÓ amore eterno. In una notte di luna piena la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza per˛ si risveglia e non pu˛ che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente Ŕ come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin.

