Trama del film Noi due

Aharon ha dedicato la vita a crescere il figlio Uri. Vivono insieme in un'atmosfera delicata, lontana dal mondo reali. Uri Ŕ per˛ autistico e, oramai divenuto un giovane adulto, sarebbe arrivato per lui il momento di andare a vivere in una struttura specializzata. Mentre si recano nel nuovo alloggio, Aharon decide di fuggire con il figlio e si mette in viaggio, sapendo quanto Uri non sia pronto per la separazione. Ma chi dei due non Ŕ davvero pronto?

