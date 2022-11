Trama del film Munch - amori, fantasmi e donne vampiro

Non esiste al mondo pittore pi¨ celebre ma al contempo sconosciuto di Edvard Munch. Nonostante lĺöUrloö sia diventato unĺicona dei tempi moderni, molte delle sue opere non sono altrettanto famose. Il docufilm ôMunch. Amori, fantasie e donne vampiroö si impegna a gettare una nuova luce sullĺartista, un uomo dal fascino misterioso e profondo, precursore e maestro per tutti coloro che vennero dopo di lui. Allo stesso tempo il film Ŕ un viaggio attraverso la Norvegia del pittore per indagare sulla sua idea del Tempo: un equilibrio delicato e originale tra passato e presente, uno strumento per vivere la propria esistenza, un ponte attraverso le dimensioni dellĺuniverso per entrare in contatto con il mondo dei fantasmi e degli spiriti.

Sei un blogger? Copia la scheda del film