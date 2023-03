Trama del film Money shot: la storia di pornhub

Pornhub ha cambiato radicalmente il modo di produrre e distribuire la pornografia consentendo ai creatori di contenuti erotici di raggiungere un vasto pubblico, mentre la societÓ ha guadagnato miliardi di dollari. Tuttavia la piattaforma di intrattenimento per adulti pi¨ famosa di Internet Ŕ stata anche coinvolta in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale. Mentre le organizzazioni antitratta cercano di ottenere giustizia per le vittime, il gigante online sarÓ in grado proteggere le persone da cui trae profitto o si tratta forse di una nuova ondata di censura per gli adulti che fanno porno consensuale?

