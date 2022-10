Trama del film Miracle - storia di destini incrociati

Cristina Ŕ una suora di 19 anni che si trova a un bivio della sua vita. La vediamo sgattaiolare fuori dal suo monastero per sbrigare una faccenda urgente in un ospedale della cittÓ vicina. Incapace di risolvere il suo problema, torna la sera solo per incontrare un destino inaspettato sulla via del ritorno. Pi¨ tardi, incontriamo un poliziotto, Marius che si occupa del suo caso per capire cosa Ŕ successo.

