Trama del film Mi obra maestra

Arturo, affascinante proprietario di una galleria d'arte, Ŕ sofisticato e un po' spregiudicato, e ha una sua galleria nel centro di Buenos Aires, una cittÓ che lo affascina. Nel frattempo, Renzo Ŕ un pittore scontroso, un po' selvaggio e in declino, che odia il contatto sociale ed Ŕ quasi indigente, supportato solo dal suo unico studente, Alex, un aspirante artista giovane e innocente. Il gallerista riuscirÓ ad associarsi con un potente collezionista internazionale, Dud˙, e insieme a lei cercherÓ con tutti i mezzi di far rivivere la carriera artistica del pittore, ma le cose andranno di male in peggio. Allora Arturo realizzerÓ un piano estremo e molto rischioso che pu˛ cambiare la sua vita per sempre.

