Trama del film Midsommar - il villaggio dei dannati

il film racconta di una coppia che arriva in Svezia per far visita a un amico che abita in un villaggio di campagna per festeggiare con lui la tradizionale festa di mezza estate. La festa dove capitano i due Ŕ speciale: dura nove giorni e si svolge una volta ogni novant'anni. Ed Ŕ speciale anche perchÚ assumerÓ presto dei contorni disturbanti e inquietanti, legati al culto pagano praticato in quelle zone.

