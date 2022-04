Trama del film Memory box

Il film racconta la storia di Maia (Rim Turki), una madre single che vive a Montréal, in Quebec, con sua figlia adolescente Alex (Paloma Vauthier). Il giorno della vigilia di Natale la donna riceve un misterioso pacco, proveniente da Beirut, contenente quaderni, cassette, foto e molte altre cose, che Maia riconosce come oggetti che ha inviato durante gli anni '80 alla sua migliore amica. La loro corrispondenza č durata anni, precisamente dai 13 ai 18 anni di Maia (Manal Issa), quando viveva a Beirut, mentre la sua amica allo scoppio della guerra civile si era rifugiata a Parigi. Maia non vuole guardare né toccare quelle cose, vorrebbe tenere la scatola chiusa per non dover affrontare il suo passato, al contrario di Alex che segretamente si immerge nei ricordi di sua madre, scoprendo molto di piů sull'adolescenza del genitore, fatta di momenti tragici dovuti alla guerra e di segreti ben custoditi.

Sei un blogger? Copia la scheda del film