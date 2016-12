Trama del film Masterminds - i geni della truffa

David Ghantt Ŕ un uomo semplice, imprigionato in una vita monotona. Giorno dopo giorno guida un furgone blindato trasportando milioni di dollari che non sono suoi. La sua unica distrazione Ŕ la cotta che ha per la collega Kelly Campbell: che lo spingerÓ ad osare oltre ogni limite. Con una banda di criminali un po' dementi guidati da Steve Chambers, e con un piano piendo di falle, David riesce nell'impossibile: fuggire via con 17 milioni di dollari. Ingenuamente, perÓ, consegna i soldi a questo gruppo di imbroglioni, finendo con l'essere l'unico capro espiatorio della rapina. Mentre gli altri spendono il bottino senza pensarci, lasciando dietro di loro tracce inequivocabili, David deve sfuggire alla polizia, evitare un ridicolo killer e cercare di far girare le carte in suo favore.

Sei un blogger? Copia la scheda del film