Trama del film Masquerade - ladri d'amore

Il film racconta la storia di Adrien (Pierre Niney), un giovane ballerino molto affascinante, che Ŕ stato costretto a lasciare il mondo della danza a causa di un incidente che ha mandato all'aria la sua carriera. Ora la sua vita si Ŕ ridotta a l'oziare nella casa in Costa Azurra, dove vive in compagnia e mantenuto da Martha (Isabelle Adjani), un'attempata ex attrice. La sua esistenza cosý monotona cambia completamente, per˛, quando incontra Margot (Marine Vacth), una ragazza molto bella che vive di piccole truffe. Per Adrien Ŕ subito colpo di fulmine. I due iniziano a frequentarsi e con la sua presenza Martha rompe il ciclo ozioso di Adrien, con il quale inizia a trascorrere le giornate.I due giovani si raccontano e fantasticano, soprattutto su una vita migliore di quella che conducono, ma proprio questi loro pensieri li portano a mettere in atto un piano diabolico: una truffa ai danni di un ricco imprenditore.

