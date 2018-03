Trama del film Maria maddalena

Maria Maddalena Ŕ un ritratto autentico e umano di una delle pi¨ enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. Dopo numerosi film incentrati su Ges¨ di Nazareth, che relegavano Maria Maddalena a figura di contorno, questo nuovo lungometraggio a tema biblico la rende invece protagonista con il volto di Rooney Mara. Maria Maddalena racconta la storia di una giovane donna in cerca di una nuova vita, che sia finalmente libera dalle tradizioni famigliari e dalla societÓ fortemente gerarchica e maschilista del suo tempo. TroverÓ l'occasione per intraprendere un cammino di crescita grazie al neonato movimento religioso e sociale fondato dal carismatico Ges¨ di Nazareth (Joaquin Phoenix). In questo contesto riuscirÓ finalmente a trovare il proprio posto nel mondo, avviandosi a un viaggio di maturazione interiore che culminerÓ nella cittÓ di Gerusalemme.

Sei un blogger? Copia la scheda del film