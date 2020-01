Trama del film Marco polo - un anno tra i banchi di scuola

Il film, al contrario di quello che si pu˛ pensare leggendo il titolo, non Ŕ incentrato sulla vita dell'autore de "Il Milione". Il documentario racconta quanto accade nell'Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo", che sorge in un'area verde nel rione Isolotto, fuori Firenze e lontano dalla superstrada. ╚ qui che ogni giorno 1600 studenti e 150 professori trascorrono gran parte del loro tempo, cosý come molti altri. Marco Polo Ŕ una scuola, quell'habitat formato da registri, programmi e libri. Ma gli istituti scolastici sono molto di pi¨, spesso si rivelano per grandi e adulti un momento di confronto e una vera e propria sfida, che fa delle sue fondamenta il rispetto, l'educazione, il senso civico e quello di accoglienza per formare il cittadino del domani.

