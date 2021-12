Trama del film L'uomo dei ghiacci - the ice road

Dopo il crollo avvenuto in un'isolata miniera di diamanti nelle regioni settentrionali del Canada, un autista guida una missione di salvataggio quasi impossibile su un oceano ghiacciato per salvare la vita dei minatori rimasti intrappolati. Si ritroverà così al centro di una corsa contro il tempo a causa dello scongelamento delle acque e di una minaccia che non si vede mai arrivare.

