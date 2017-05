Trama del film L'uomo che non cambio' la storia

Ranuccio Bianchi Bandinelli, massimo studioso italiano dĺarte romana e tra i padri dellĺarcheologia moderna, negli anni Trenta era un convinto antifascista. In occasione del famoso viaggio di Hitler in Italia del 1938, venne cortesemente invitato ad accompagnare, in veste di interprete e cicerone, Duce e Furher in giro per musei e siti archeologici. A questo punto si ritrov˛ davanti a un bivio: vestire in orbace e scattare sull'attenti davanti ai due odiati dittatori o compromettere studi, carriera e forse incolumitÓ personale? Quando poi il cortese invito si trasform˛ in un ordine perentorio che lui, da pubblico dipendente, non poteva rifiutare, non ebbe pi¨ scelta. Matur˛ in tale contesto un piano per cambiare il resto della storia, anche se poi Bandinelli non avrebbe trovato il coraggio di metterlo in atto.

