Trama del film Luca

Ambientato in un meraviglioso paesino della Riviera Ligure il film racconta la storia di un'amicizia e di un'incredibile avventura estiva che cambierÓ per sempre la vita del protagonista. Il giovane Luca insieme al suo migliore amico Alberto decidono di immergersi nell'atmosfera delle vacanze estive in Riviera, vicino al mare, mangiando gelati e pasta e scorrazzando in scooter. I due, per˛, condividono e nascondono un grande segreto: non sono bambini comuni, ma mostri marini che vivono sott'acqua e sono desiderosi di scoprire cosa si trovi al di sopra della superficie del mare. Luca Ŕ un bambino introverso e timido, che ha sempre rispettato la regola principale del suo mondo, ovvero non salire in superficie. Quando conosce il ribelle Alberto, per˛, si lascia convincere e lo segue nel nostro mondo, desideroso di apprendere quanto pi¨ possibile su di noi e sulla vita sulla terraferma. Giunti sulla superficie i due scoprono che da asciutti hanno un aspetto simile agli umani, cosa che li spingerÓ a vivere a pieno questa loro avventura. Esperienza dopo esperienza, Luca scoprirÓ che tutti i pericoli che sin da piccolo credeva di trovare sulla superficie sono in gran parte infondati e si gode questa ventata di libertÓ... l'unica cosa a cui deve stare attento Ŕ non bagnarsi, per evitare di mostrare il suo reale aspetto!

