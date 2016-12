Trama del film Lion - la strada verso casa

A Natale arriva l'incredibile storia vera di Saroo, un bambino di Madras che a 5 anni finisce sul treno sbagliato e si perde a Calcutta. Viene ritrovato dalle autoritÓ ma non riesce a spiegare il suo luogo di provenienza, ha soltanto in mente l'immagine della stazione dalla quale era partito. Viene quindi adottato da una coppia australiana. Molti anni dopo, ormai adolescente, decide utilizzando Google Earth, di analizzare una per una tutte le stazioni ferroviarie dell'India finchÚ non riesce a trovare quella giusta e a ricongiungersi con la famiglia di origine in un emozionante finale.

