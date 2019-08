Trama del film Lingua franca

Olivia, un'immigrata filippina senza documenti con il terrore di essere rimpatriata, lavora come badante per un'anziana ebrea russa a Brighton Beach, Brooklyn. Quando l'americano che pagava per sposarlo e ottenere la carta verde, si tira indietro, ha una relazione con Alex, un uomo che lavora in un mattatoio. Dopo esserne stato all'oscuro, Alex scopre che Olivia Ŕ una transgender. Minacciato il suo machismo, l'uomo inizia a brutalizzare emotivamente Olivia, alimentando le sue paure di migrante.

Sei un blogger? Copia la scheda del film