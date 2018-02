Trama del film L'incantesimo del drago

Nel film le vicende si svolgono su un doppio binario: quello del mondo degli umani, e quello del mondo della magia, dove Nicky e i suoi amici, lo scapestrato Rocky e il pipistrello aspirante mago Eddie, vengono catapultati attraverso un portale spazio-temporale. SarÓ qui, in mezzo a creature bizzarre, atmosfere fatate e fughe spettacolari, e fronteggiando orripilanti mostri, che i tre dovranno cercare un fiore magico e misterioso i cui poteri potranno salvare entrambi i mondi. Un'avventura tutta da vivere e che non potrÓ non appassionare i bambini di tutte le etÓ.

