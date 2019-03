Trama del film Likemeback

Appena finito il liceo, Lavinia, Carla e Danila partono per una vacanza su uno yacht. Accompagnati solo da uno skipper, le tre navigano lungo la costa croata all'inizio di una nuova fase della loro vita. Piene di sogni, libere e rilassate, non sanno che condividere tutto sui social sta per trasformare la loro vacanza in un brutale rito di passaggio all'etÓ adulta in cui niente, specialmente la loro amicizia, sarÓ mai pi¨ la stessa.

