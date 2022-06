Trama del film Lightyear - la vera storia di buzz

Buzz Lightyear Ŕ alle prese con il suo primo volo di prova che dovrebbe durare solo quattro minuti, ma succede qualcosa di straordinario durante il test. Mentre Ŕ in volo, il ranger spaziale sembra attraversare un varco temporale che lo porta 62 anni avanti nel tempo. Ora che si trova nel futuro, Buzz non dovrÓ cercare soltanto un modo per tornare a casa sua, nel passato, ma dovrÓ anche aiutare un gruppo di improvvisati combattenti a fronteggiare un'invasione di robot alieni, guidati dal malvagio imperatore Zurg. Ad accompagnarlo in questa missione nel futuro c'Ŕ Sox, il suo fedele robot di compagnia.

