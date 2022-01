Trama del film Let's kiss - franco grillini storia di una rivoluzione gentile

Il documentario è incentrato su Franco Grillini, il politico e impegnato attivista che si è schierato sempre per il riconoscimento dei diritti civili alla comunità LGBT. Il film ripercorre la sua vita, sin dai suoi primi impegni politici a soli 15 anni con il movimento studentesco bolognese, attivo durante gli anni '70. La carriera politica di Grillini è andata di pari passo con la sia militanza nel movimento LGBT, nel quale è entrato a far parte durante i primi anni '80 per poi ideare e fondare l'Arcigay Nazionale, portando avanti un programma che permettesse, tra le varie richieste, il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. Raccontando la vita di Grillini inevitabilmente si racconta anche la storia politica italiana e delle lotte, ancora attuali, da parte della comunità LGBT per ottenere l'uguaglianza senza essere ignorati

Sei un blogger? Copia la scheda del film