Trama del film Le petit piaf

In un villaggio sull'isola di La Riunione, il decenne Nelson sogna di diventare un grande cantante e di rendere orgogliosa la madre, che lo sta crescendo da sola. Dopo aver fatto domanda per il programma televisivo Star Kids, decide di trovare un insegnante per prepararsi alla competizione. Con un po' di fortuna riesce a convincere Pierre Leroy, vecchia gloria della musica in tournée sull'isola.

Sei un blogger? Copia la scheda del film