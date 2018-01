Trama del film Leo da vinci - missione monna lisa

Leo da Vinci - Missione Monna Lisa Ŕ un film animato su una delle figure pi¨ enigmatiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, e ne ricrea il suo mondo, fatto di scoperte geniali, invenzioni intelligenti e un grande sogno: riuscire a volare. Insieme a lui in questa avventura, vecchi e nuovi amici, tra cui la forte e determinata Lisa, di cui Leo Ŕ innamorato senza ancora saperlo. E poi ci sono i cattivi, che non esitano a ricorrere alle maniere forti per raggiungere il loro obiettivo: recuperare un tesoro sotto le acque del mare vicino all'Isola d'Elba, servendosi di una delle invenzioni di Leonardo. Un film leggero e divertente, che nel profondo dÓ una lezione che non conosce etÓ: non smettere mai di inseguire i propri sogni, perfino quando sembrano impossibili, e sperimentare sempre, sfidando i propri limiti.

