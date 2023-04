Trama del film Leila e i suoi fratelli

Leila e i suoi quattro fratelli vivono un momento di crisi economica da cui per˛ potrebbero sperare di risollevarsi se non fosse per ci˛ che il loro anziano padre ha deciso di accettare. Gli Ŕ stato infatti proposto di diventare il padrino al matrimonio del primogenito di una famiglia potente che lo ha sempre tenuto a distanza. Per l'uomo l'invito rappresenta un'occasione unica di riscatto sociale ma questo porterÓ con sÚ pi¨ di un problema all'interno del nucleo familiare.

Sei un blogger? Copia la scheda del film