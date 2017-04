Trama del film L'eccezione alla regola

Siamo a Hollywood nel 1958. Arrivata da poco nella cittÓ dei sogni, Collins Ŕ Maria Mabrey, una giovane attrice molto religiosa, cosý come Frank Forbes, l'autista incaricato di portarla in giro. Entrambi lavorano per il celebre produttore, regista, aviatore ed eccentrico milionario Howard Hughes, che non vuole coinvolgimenti amorosi tra i suoi dipendenti. Le loro vite per˛ vengono cambiate proprio dalla loro interazione col tycoon.

