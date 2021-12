Trama del film Lawrence

Il documentario è incentrato su Lawrence Ferlinghetti, una delle figure di spicco della Beat Generation, scomparso nel febbraio del 2021. Il film mostra i luoghi più familiari all'artista, quelli di San Francisco e la sua Bay Area, tra cui non è possibile non citare la sua casa editrice, la City Lights Bookstore, e lo studio dello stesso Ferlinghetti nella zona di Hunter's Point. Ferlinghetti si lascia raccontare, svelando aspetti poco noti della sua vita e muovendosi, come ha sempre fatto, tra situazioni personali e temi socio-culturali e politici. Viene raccontata la sua ricerca delle radici, soprattutto quelle legate, come si percepisce chiaramente dal cognome, all'Italia e la famiglia paterna. Ma nel documentario viene illustrato anche il periodo storico di cui ha fatto parte, che lo ha visto diventare uno dei maggiori esponenti del fenomeno della beat generation. Vengono approfondite anche le sue produzioni, il suo ecologismo, dato anche dal grande contatto che ricercava con la natura, e il suo pensiero politico. Ferlinghetti viene ritratto in ogni suo aspetto in un documentario che lascia la sua impronta, la stessa impressa dall'artista nella storia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film