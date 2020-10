Trama del film La vita straordinaria di david copperfield

Una versione nuova e distintiva del capolavoro semi-autobiografico di Charles Dickens, "The Personal History of David Copperfield". Ambientato negli anni '40 del XIX secolo, racconta la vita del suo iconico personaggio mentre naviga in un mondo caotico in cerca del suo posto nella società. Dalla sua infelice infanzia alla scoperta del suo dono di narratore e scrittore, il viaggio di David è a sua volta esilarante e tragico, ma sempre pieno di vita, colore e umanità.

