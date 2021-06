Trama del film La vita che verra'

Lottando per offrire alle figlie una casa sicura e felice, Sandra decide di costruirne una da zero. Usando tutta la sua ingegnositÓ per trasformare il suo ambizioso sogno in realtÓ, troverÓ un'intera comunitÓ pronta a darle una mano facendole recuperare fiducia in se stessa.

