Trama del film La verita' (2019)

Fabienne Ŕ una diva del cinema francese che Ŕ circondata da uomini che la amano e la ammirano, dall'ex marito al suo agente. Quando pubblica le sue memorie, la figlia Lumir (trasferitasi negli Stati Uniti per scappare dall'opprimente madre) torna in Francia con la sua famiglia. L'incontro tra le due donne Ŕ destinato a trasformarsi presto in scontro: emergeranno veritÓ mai raccontate, si sistemeranno conti lasciati in sospeso e si confesseranno amore e risentimenti.

