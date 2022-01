Trama del film Laurent garnier: off the record

Il documentario racconta il dj francese Laurent Garnier, noto per essere stato uno dei pionieri della musica house in Europa. Comparso sulla scena musicale nei primi anni '80, neanche ventenne, Garnier si è imposto in questo panorama grazie alla commistione di generi e poi alla grande passione per la musica elettronica, tanto da farla diventare il suo lavoro. Di grande importanza per il dj sono stati i viaggi, in particolare quello che lo ha portato a Manchester alla fine degli anni '80 per suonare all'Haçienda, dove con la sua maestria ha stupito non solo gli spettatori, ma anche gruppi come gli Stone Roses.

