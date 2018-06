Trama del film La truffa dei logan

Jimmy Logan, un minatore del West Virginia, convince il fratello Clyde, un veterano della guerra in Iraq, e la sorella Mellie, una parrucchiera, a prendere parte a un elaborato piano per mettere a segno una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Per riuscire nel suo intento, Jimmy cerca l'aiuto dell'esperto Joe Bang ma non tutto fila liscio come dovrebbe. A rendere il piano ancora pi¨ rischioso Ŕ il fatto che i ladri siano costretti a mettere a segno il colpo durante il Coca-Cola 600, l'evento NASCAR pi¨ popolare dell'anno. Cercando di riuscire nell'impresa, i Logan hanno un ulteriore ostacolo da superare quando su di loro inizia a indagare una inesorabile agente dell'FBI.

