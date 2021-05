Trama del film La scuola non e' secondaria

Il documentario racconta l'istituzione scolastica ai tempi della pandemia di Covid-19, soffermandosi soprattutto sulla DAD, la ormai nota Didattica a distanza. La scuola, in particolare quella secondaria superiore, si è adattata all'emergenza ed è per questo che non stupisce vedere un insegnato seduto completamente solo in un'aula con davanti a sé solamente un pc. Non c'è nessuno insieme a lui, ma sul piccolo schermo compaiono incasellati nomi e facce di studenti ridotti a icone. Mentre le aule sono deserte risuonano suoni e voci metalliche e le domande ricorrenti non riguardo la lezione, ma sono "mi vedete?" o "mi sentite?", le questioni diventate il punto cardine di questo nuovo tipo di scuola.

