Trama del film La ragazza del treno

La storia Ŕ quella di Rachel Watson, una giovane donna che non ha superato il suo divorzio e il fatto che il suo ex si sia prontamente risposato, e che si Ŕ attaccata troppo alla bottiglia, arrivando a perdere anche il lavoro. Ci˛ nonostante, prende ogni mattina il treno dei pendolari come se ancora dovesse recarsi in ufficio, guardando fuori dal finestrino e fantasticando sulle cose e le persone che osserva: in particolare, la sua attenzione si fissa su una coppia che, nella sua immaginazione, ritiene perfetta. Un mattino, per˛, Rachel vede la lei della coppia assieme a un altro uomo, e dopo pochi giorni la ragazza sembra essere svanita nel nulla. Rachel inizierÓ a indagare sulla sorte di questa sconosciuta, scoprendo una veritÓ sconcertante.

