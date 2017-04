Trama del film La ragazza dei miei sogni

P. (Primo Reggiani) Ŕ un trentenne insoddisfatto, condizionato da molte situazioni che gli impediscono di vivere come vorrebbe: la morte dei genitori, l'asettica redazione giornalistica in cui lavora; Mario (Marco Rossetti), il suo coinquilino, tanto spigliato quanto superficiale; Margherita (Chiara Gensini), la ragazza di cui Ŕ invaghito e alla quale non riesce a dichiararsi. Un giorno P. conosce Sofia (Miriam Giovanelli), bella e intrigante, somigliante alla ragazza che sogna tutte le notti; tra i due esplode un sentimento incontenibile ed egli sembra finalmente aver trovato la ragazza dei suoi sogni. Ma Alessandro (Nicolas Vaporidis), giovane dalla doppia vita e con la passione per l'occulto, un vecchio amico che P. rincontra dopo anni, finirÓ per metterlo in guardia dalla dolce Sofia della quale Ŕ ormai innamorato. Attraverso un mondo pieno di retroscena misteriosi, P. scoprirÓ che incanto e magia possono avere molti significati mentre amare pu˛ voler dire morire.

