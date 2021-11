Trama del film La pittrice e il ladro

Un'artista fa amicizia con il tossicodipendente ladro che ha rubato i suoi quadri. Diventa persino la sua pi¨ stretta amica e aiutante quando l'uomo rimane ferito in un incidente d'auto e necessita di cure a tempo pieno, nonostante i suoi dipinti non vengano rinvenuti. Un giorno, per˛, cambiano le carte in tavola.

Sei un blogger? Copia la scheda del film