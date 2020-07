Trama del film L'anno che verrà

Il film racconta la routine in una scuola di Saint-Denis, in Francia. È la storia di Samia (Zita Hanrot), una giovane che si trasferisce da un paesino naturalistico di Ardèche nel difficilissimo college di Saint-Denis. La ragazza deve fare i conti con diversi problemi che le si presentano davanti, come la ferrea disciplina. Nonostante ciò, Samia, colpita dalla vitalità degli studenti, si adatta facilmente nell'habitat scolastico, legando in particolare con Yanis (Liam Pierron), giovane vivace e intelligente.

Anche il ragazzo, come lei, condivide una delicata situazione personale, ma si nasconde dietro un carattere insolente. Samia, percependo sin da subito il potenziale del suo amico, cercherà con tutte le sue forze di fargli capire quanto vale.

Sei un blogger? Copia la scheda del film