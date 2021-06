Trama del film L'amante russo

Il film racconta la storia di Hélène (Laetitia Dosch), madre divorziata, professoressa universitaria e intellettuale, che instaura una relazione molto passionale con Alexandre (Serguei Polunin), un diplomatico russo, che, però, è già sposato. Dopo essersi incontrati fuori Parigi, i due iniziano a frequentarsi per diversi mesi, nonostante non abbiano nulla in comune. Hélène, però, si lascia trasportare dal desiderio che prova verso l'uomo e dalla sensualità, che le dà un senso di potere e allo stesso tempo di abbandono mai provato prima...

